Гарри и Меган возвращаются в Великобританию: кто будет оплачивать их охрану

Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию в августе. На фоне предстоящего переезда вновь возник вопрос о том, получат ли герцог и герцогиня Сассекские государственную охрану, сообщает BBC.

По данным издания, супруги намерены переехать из США в частную резиденцию недалеко от Лондона, которая не связана с королевской семьей. Ожидается, что их дети начнут обучение в школе в сентябре.

Вопрос безопасности остается одним из наиболее сложных для семьи. После того как в 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи и переехали в США, уровень предоставляемой им в Великобритании государственной охраны был снижен. В Соединенных Штатах супруги самостоятельно оплачивают услуги частной службы безопасности.

Однако теперь ситуация может измениться, поскольку речь идет уже не о кратковременном визите, а о возвращении семьи в Великобританию.

Решение о том, какая охрана будет предоставлена Гарри, Меган и их детям, предстоит принять Королевскому и VIP-исполнительному комитету (Ravec). Этот орган рассматривает вопросы обеспечения безопасности членов королевской семьи и других лиц, которым может требоваться государственная защита.

Ранее меры безопасности для Сассекских определялись с учетом того, что они постоянно живут за пределами Великобритании. Их возвращение может стать основанием для нового рассмотрения ситуации.

В 2025 году принц Гарри проиграл судебное разбирательство, в котором оспаривал изменение порядка предоставления ему государственной охраны во время приездов в Великобританию.

Премьер-министр Энди Бернем, комментируя ситуацию, заявил, что вопросы безопасности герцога и герцогини Сассекских являются «частным делом».

Теперь ключевой вопрос заключается в том, будет ли государство оплачивать охрану семьи после ее возвращения в Великобританию и в каком объеме она будет предоставлена.