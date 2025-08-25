По всей Великобритании состоялись акции протеста против использования гостиниц для размещения просителей убежища. Демонстрации прошли в Ливерпуле, Лондоне, Бристоле, Ньюкасле и ряде других городов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

В Бристоле на митинге в Касл-парке дело дошло до столкновений: полиция на лошадях была вынуждена разнимать противников миграционной политики и их оппонентов. По данным британских СМИ, задержаны 15 человек.

Организаторами акций выступили правые политические партии, требующие отмены действующей системы предоставления убежища. В Ливерпуле протестующие едва не сошлись в прямой стычке с активистами движения Stand Up To Racism, которые выступили в защиту приема беженцев.

По закону власти обязаны предоставлять временное жильё тем, кто подал прошение о защите. Однако из-за резкого роста числа мигрантов после 2020 года правительству пришлось искать новые варианты и начать использовать гостиницы.

Тема обострилась после недавнего решения суда по делу в Эппинге: там было запрещено использовать один из отелей для расселения мигрантов. Этот прецедент вдохновил противников размещения искать судебные пути давления и активнее организовывать уличные протесты.

На ближайшие выходные уже запланированы десятки новых акций по всей стране. Между тем, другие общины, вдохновленные успехом в Эппинге, намерены также оспаривать размещение мигрантов через суд.