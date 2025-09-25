В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Сегодня, 15:34
102Фото: iStock
На северо-западе Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков находился в населенном пункте Мене Гранде, штат Сулия, на глубине всего 7,8 километра.
Сейсмические колебания ощутились не только в значительной части Венесуэлы, но и в приграничных районах соседней Колумбии, пишет Anadolu Ajansi. К счастью, на данный момент официальных сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.
Местные власти продолжают мониторить ситуацию и проводят обследование пострадавших районов, чтобы оценить возможные последствия.
