  25 Сентября, 17:06

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Сегодня, 15:34
Фото: iStock
Сегодня, 15:34
Фото: iStock

На северо-западе Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков находился в населенном пункте Мене Гранде, штат Сулия, на глубине всего 7,8 километра.

Сейсмические колебания ощутились не только в значительной части Венесуэлы, но и в приграничных районах соседней Колумбии, пишет Anadolu Ajansi. К счастью, на данный момент официальных сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.

Местные власти продолжают мониторить ситуацию и проводят обследование пострадавших районов, чтобы оценить возможные последствия.

