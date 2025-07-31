В Восточно-Казахстанской области успешно перевыполнен план по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственный земельный фонд, передает BAQ.KZ.

По итогам первого полугодия 2025 года в госсобственность возвращено 52,8 тыс. гектаров угодий — это 102,4% от запланированного объёма (51,57 тыс. га), сообщает Департамент по управлению земельными ресурсами ВКО.

Этот результат стал важным этапом на пути к достижению годового целевого показателя — 120 тыс. гектаров. Работа проводится в рамках государственной политики рационального использования земель и борьбы с простаивающими и неэффективно используемыми сельхозугодьями.

Возврат земель осуществляется в тесной координации с районными акиматами и профильными ведомствами. Особое внимание уделяется цифровому мониторингу: используются современные инструменты дистанционного зондирования и геоаналитики, что позволяет оперативно выявлять неиспользуемые участки и принимать меры в соответствии с законодательством.