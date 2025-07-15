В ВКО годовалый малыш проглотил болт и чуть не погиб
Прибывшая на место фельдшер сразу же начала сердечно-лёгочную реанимацию.
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В Восточно-Казахстанской области медики экстренно спасали годовалого ребёнка, подавившегося металлическим болтом. Инцидент произошёл в селе Усть-Таловка Шемонаихинского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на YK-news.kz.
Отец малыша позвонил в службу 103 и сообщил, что его сын задыхался, посинел и не подавал признаков жизни. Ожидание скорой могло стоить ребёнку жизни - фельдшер Галина Гречаник по телефону начала давать мужчине инструкции по оказанию первой помощи.
До приезда медиков, отцу удалось извлечь болт из дыхательных путей, но ребёнок уже находился без сознания.
Прибывшая на место фельдшер сразу же начала сердечно-лёгочную реанимацию. Уже на четвёртой минуте у малыша восстановилось дыхание.
Ребёнка экстренно доставили в Центральную районную больницу. Сейчас его состояние стабилизировано, он переведён в обычное отделение.
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