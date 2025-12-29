Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершил расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, разработавших схему незаконного получения денежных средств от недропользователей, передает BAQ.KZ.

Как напомнили в ведомстве, в сентябре 2025 года была пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке "Кенкарын" в Самарском районе. Работы велись с самовольным изменением русла реки Құлынжон, в результате чего экологический ущерб превысил 54 млн тенге.

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, фигуранты уголовного дела убедили одного из подозреваемых передать им 10 тыс. долларов США за якобы содействие в изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую. При проведении оперативных мероприятий указанные лица были задержаны в момент получения денежных средств.

По итогам рассмотрения дела судом им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.