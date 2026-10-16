В ВКО отозвали 29 лицензий на старательство
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области отозвали 29 лицензий на старательство из-за нарушений законодательства и условий лицензирования. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и промышленности региона.
По состоянию на 16 октября специалисты продолжают проверять, как недропользователи соблюдают требования законодательства Казахстана.
В рамках контрольных мероприятий проводятся выездные осмотры участков, где ведётся старательская деятельность. Проверяющие оценивают соблюдение установленных правил, а при выявлении нарушений принимают соответствующие меры.
В управлении отмечают, что эта работа направлена на обеспечение законности в сфере недропользования и повышение ответственности компаний и предпринимателей, занимающихся старательством.
Самое читаемое
- В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Как ускорить грузоперевозки по Среднему коридору: Турция представила свои предложения
- В Астане для охраны общественного порядка задействовали роботов-собак с искусственным интеллектом
- Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды
- Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море