В ВКО потушили горение сухой травы

28 Сентября 2026, 22:13
АВТОР
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Pixabay.com 28 Сентября 2026, 22:13
28 Сентября 2026, 22:13
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Фото: Pixabay.com

В Зайсанском районе, в Айнабулакском сельском округе, на участке Хадишабас произошло возгорание сухой травы.

К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства добровольных формирований «Ауыл құтқарушылары», местных исполнительных органов, ДЧС и лесхоза.

Возгорание полностью ликвидировано на площади 8 гектаров.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. В пожароопасный период не допускайте неосторожного обращения с огнем.

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