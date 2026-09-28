В ВКО потушили горение сухой травы
28 Сентября 2026, 22:13
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28 Сентября 2026, 22:1328 Сентября 2026, 22:13
94Фото: Pixabay.com
В Зайсанском районе, в Айнабулакском сельском округе, на участке Хадишабас произошло возгорание сухой травы.
К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства добровольных формирований «Ауыл құтқарушылары», местных исполнительных органов, ДЧС и лесхоза.
Возгорание полностью ликвидировано на площади 8 гектаров.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. В пожароопасный период не допускайте неосторожного обращения с огнем.
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