В Восточно-Казахстанской области на Самарском побережье Бухтарминского водохранилища появится современный курорт международного уровня, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил аким Самарского района Серик Женисов. По его словам, уже подписан меморандум о сотрудничестве с известной гостиничной компанией "Pana Asia", которая займется строительством нового отеля.

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве с известной гостиничной компанией "Pana Asia". По поручению Главы государства мы продолжаем работу по развитию туризма. Компания "Pana Asia" - первая отечественная управляющая компания, выстраивающая экосистему вокруг бренда бутиковых отелей "Pana Hotels". У них уже есть отели в Алматы, Шымкенте и даже Москве, а теперь и Сарыбель войдет в этот список", - сообщил аким района.

Строительство отеля станет значимым шагом в повышении туристической и инвестиционной привлекательности региона. Новый курорт на Самарском побережье обещает соответствовать международным стандартам. А участие компании с международным опытом - гарантия высокого уровня сервиса.

Кроме того, по поручению акима ВКО Нурымбета Сактаганова, в районе уже идет разработка проектно-сметной документации на создание современной прогулочной зоны на берегу водохранилища. Это дополнительно усилит туристическую привлекательность Самарского побережья.

Для поддержки инвестиционной активности при районном акимате создан КГУ "Центр туризма и инвестиций". Новый центр станет ключевой площадкой для продвижения проектов в сфере туризма, сельского хозяйства и промышленности.

Особое внимание власти уделяют развитию пляжного туризма: планируется, что уникальное Самарское побережье получит статус международного бренда, способного привлечь поток туристов не только со всей страны, но и из-за рубежа.

С запуском нового курорта Восточный Казахстан получает шанс заявить о себе, как о перспективном туристическом направлении с мировыми стандартами отдыха.