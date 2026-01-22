Департаментом Агентства финансового мониторинга по Восточно-Казахстанской области завершено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности на месторождении "Глинковское" в Шемонаихинском районе, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых, несмотря на то, что лицензия компании предусматривала только геологоразведочные работы. Разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.

Фактически на месторождении осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы, её переработке, складированию и продаже на внутреннем рынке и в Китайскую Народную Республику. Использование тяжёлой техники нанесло серьёзный ущерб окружающей среде, включая нарушение рельефа и деградацию земель.

Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс. тонн, а преступный доход — более 1 млрд тенге. На полученные средства подозреваемый приобрёл недвижимость и движимое имущество, включая бизнес-центр, квартиру в Алматы, автомобиль Land Rover Range Rover, 2 парковочных места и 2 земельных участка. По решению суда на имущество наложен арест.

Ранее Департаментом уже пресечена незаконная добыча золота двумя преступными группами на участках "Шыбынды" Уланского района и "Кенкарын" Самарского района ВКО, что также привело к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.

Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.