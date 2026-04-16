Схема на миллионы: бизнесмен накручивал цены, продавая товары своей же фирме

В Восточно-Казахстанской области выявили и пресекли деятельность непродуктивного посредника, завышавшего цены на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей, передает BAQ.KZ.

В ходе анализа электронных счетов-фактур, было установлено, что один из индивидуальных предпринимателей создал искусственное посредническое звено. Он закупал гречку, сахар и соль, после чего перепродавал их в подконтрольное ему же ТОО.

Такая схема привела к необоснованному росту цен для конечных потребителей.

По данным ведомства, на гречневую крупу была установлена торговая надбавка в размере 127%: при закупочной цене 241 тенге товар реализовывался по 550 тенге. На сахар надбавка достигала 45%, на поваренную соль - 41%.

При этом, согласно законодательству Казахстана, предельная торговая надбавка на социально значимые товары не должна превышать 15%.

В отношении предпринимателя возбуждено административное производство по статье 204-4 КоАП РК. Ему назначен штраф.

Непродуктивный посредник полностью исключен из цепочки поставок, что позволит стабилизировать цены и обеспечить более справедливое ценообразование.