В ВКО школы "слили" персональные данные сотрудников
Школы публично раскрыли данные своих работников.
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В Восточном Казахстане зафиксирован серьёзный инцидент, связанный с утечкой персональных данных, передает BAQ.KZ.
Как сообщает прокуратура Бородулихинского района, при проведении мониторинга портала государственных закупок было выявлено нарушение, касающееся 194 сотрудников трёх средних школ района.
По данным надзорного органа, в ходе размещения объявлений о закупках услуг медицинского осмотра, образовательные учреждения опубликовали списки работников с полными анкетными данными, ИИН и иной конфиденциальной информацией, доступной в открытом доступе.
Прокуратура подчёркивает, что подобные действия нарушают нормы законодательства о защите персональных данных. Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать её конфиденциальность и не имеют права распространять сведения без согласия владельцев.
По результатам проверки директора трёх школ были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 79 КоАП РК, общая сумма штрафов превысила 1 миллион тенге. Кроме того, руководители учебных заведений получили дисциплинарные взыскания.
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