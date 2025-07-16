В Восточном Казахстане зафиксирован серьёзный инцидент, связанный с утечкой персональных данных, передает BAQ.KZ.

Как сообщает прокуратура Бородулихинского района, при проведении мониторинга портала государственных закупок было выявлено нарушение, касающееся 194 сотрудников трёх средних школ района.

По данным надзорного органа, в ходе размещения объявлений о закупках услуг медицинского осмотра, образовательные учреждения опубликовали списки работников с полными анкетными данными, ИИН и иной конфиденциальной информацией, доступной в открытом доступе.

Прокуратура подчёркивает, что подобные действия нарушают нормы законодательства о защите персональных данных. Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать её конфиденциальность и не имеют права распространять сведения без согласия владельцев.

По результатам проверки директора трёх школ были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 79 КоАП РК, общая сумма штрафов превысила 1 миллион тенге. Кроме того, руководители учебных заведений получили дисциплинарные взыскания.