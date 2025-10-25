В селе Тоганас Уланского района Восточно-Казахстанской области реализуется проект по строительству новой туристической зоны отдыха. Инициатива осуществляется в рамках государственной программы "Ауыл аманаты", направленной на развитие сельского предпринимательства и повышение доходов сельских жителей, передаёт BAQ.KZ.

По словам участницы проекта, местной предпринимательницы Меруерт Бауыржанкызы, строительство гостевых домов находится на завершающем этапе. Все работы ведутся согласно утвержденному графику.

"Этот проект стал для меня большой возможностью. Я всегда мечтала развивать сферу туризма в своем селе. Сейчас строительство домов для отдыха подходит к концу. В ближайшее время здесь откроется современная туристическая база, которая будет работать круглый год", — рассказала предпринимательница.

Новая зона отдыха расположена в живописной местности. Здесь планируется обустройство гостевых домов и тепличных домиков, детской площадки, семейных зон отдыха, столовой с натуральными продуктами и летних шатровых площадок.

Туристическая база будет функционировать в течение всего года: летом — как место семейного отдыха на природе, а зимой — для верховой езды и зимних активностей. Весной и осенью планируется проведение мероприятий в рамках экотуризма.

Реализация проекта создаст новые рабочие места для жителей села и даст дополнительный импульс развитию сельской экономики.

"Проект "Ауыл аманаты" — это реальная возможность для сельских предпринимателей. Благодаря таким инициативам мы повышаем качество жизни на селе, развиваем туризм и малый бизнес", — подчеркнула Меруерт Бауыржанкызы.

Ожидается, что открытие новой туристической зоны станет важным событием для села Тоганас и внесёт значительный вклад в развитие внутреннего туризма региона.