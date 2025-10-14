В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырёх человек
Трагедия произошла ещё в 2023 году.
Вчера, 22:42
Вчера, 22:42
Фото: Pixabay.com
Окружной суд Нагано приговорил 34-летнего мужчину к высшей мере наказания за убийство двух женщин и двух полицейских, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Kyodo.
По данным следствия, трагедия произошла в 2023 году в префектуре Нагано. Осуждённый напал на своих соседок, решив, что они распускают о нём слухи, и нанес им смертельные ножевые ранения. Когда на место прибыли полицейские, мужчина застрелил их из охотничьего ружья.
Суд признал его полностью вменяемым и отклонил доводы защиты о частичной невменяемости, назначив смертную казнь.
