В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
У северного побережья Японии в понедельник зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Как сообщили в Японском метеорологическом агентстве. Эпицентр находился примерно в 80 километрах от побережья префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине около 50 километров неподалёку от острова Хоккайдо.
О масштабных разрушениях пока не сообщалось, однако известно о нескольких пострадавших в одном из отелей префектуры Аомори, где также были зафиксированы пожары. Метеорологи объявили предупреждение о цунами высотой до трёх метров для префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ, призвав жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. На данный момент зафиксированы волны высотой около 40 сантиметров.
На местных атомных электростанциях проводится проверка безопасности. Это землетрясение стало самым мощным в Японии в 2025 году, превзойдя толчки магнитудой 6,8, зарегистрированные у берегов Иватэ в ноябре.
