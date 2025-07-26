В Японии в горах заблокированы 300 человек из-за схода оползня
Оползень сошел на автодорогу еще в пятницу.
Сегодня, 19:22
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Сегодня, 19:22Сегодня, 19:22
24Фото: Pixabay.com
Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Телеканал NHK сообщает, что более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах. Это произошло после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу.
Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.
По информации, сегодня удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье нет.