В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро с извинительной запиской
Похищенную модель Audemars Piguet доставили обратно в магазин курьерской службой через несколько дней после кражи.
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В Токио неизвестный мужчина вернул в магазин похищенные швейцарские часы стоимостью около 257 тысяч евро, отправив их курьерской доставкой. В посылке также обнаружили записку с извинениями.
Как сообщает The Japan Times, инцидент произошел вечером 29 октября в торговом центре Nakano Broadway в токийском районе Накано. Мужчина, одетый в черное, зашел в магазин под видом покупателя и попросил показать ему дорогую модель часов Audemars Piguet стоимостью 46 млн иен. Надев часы на левое запястье, он выбежал из торговой точки и скрылся.
Утром 1 ноября сотрудники магазина получили посылку с похищенным аксессуаром. Проверка серийного номера подтвердила, что это тот самый экземпляр. Внутри также находилась написанная от руки записка со словами: «Мне очень жаль».
Полиция продолжает поиски подозреваемого. Указанные на посылке данные отправителя оказались вымышленными.