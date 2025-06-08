Один из самых священных дней для мусульман мира обернулся кровавой трагедией в йеменской провинции Эль-Бейда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Mareb Press. Во время вечерней молитвы, в разгар празднования Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), неизвестный мужчина совершил жестокое нападение на прихожан мечети.

По предварительным данным, нападавший бросил гранату в толпу, после чего открыл огонь по молящимся. В результате атаки погибли девять человек, ещё двенадцать получили ранения, среди которых - 12-летний мальчик. Свидетели рассказывают о панике и ужасе, охвативших мечеть: люди в отчаянии прятались за колоннами, пытались укрыться от выстрелов, кто-то выбегал на улицу в поисках спасения.

Местные СМИ сообщают, что предполагаемый преступник был задержан спустя полтора часа после нападения. По предварительной информации, он мог страдать психическим расстройством. Ведётся следствие, причины и мотивы нападения выясняются.