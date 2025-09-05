Прокуратура Туркестанской области установила факты незаконного получения адресной социальной помощи (АСП) на сумму свыше 17 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, в 2025 году число получателей АСП составило 91 тысяч человек. Для сравнения: в 2023 году их было 168 тысяч, а в 2024-м — 97 тысяч, что свидетельствует о снижении динамики.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые заявители указывали один и тот же адрес проживания. В результате выявлено 56 фиктивных заявлений, по которым выплачено 9,7 млн тенге.

Кроме того, 22 семьи скрыли наличие имущества — автомобилей и земельных участков, а ещё 13 семей умышленно не указали реальные доходы.

По этим фактам прокуратура внесла представление в акимат с требованием устранить нарушения и вернуть в бюджет более 36 млн тенге. В настоящее время местные власти принимают меры по исполнению акта реагирования.