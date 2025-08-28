В Южной Корее запретили использование телефонов в школах
Запрет вступит в силу в марте 2026 года.
Парламент Южной Кореи утвердил закон, ограничивающий использование мобильных телефонов и смартфонов во время занятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC News.
За документ проголосовали 115 из 163 депутатов. Запрет вступит в силу в марте 2026 года. Согласно закону, учителя получат право запрещать использование телефонов не только на уроках, но и в школьных помещениях.
Кроме того, школы будут обязаны проводить обучение по правильному и безопасному использованию цифровых устройств. Исключение сделано для детей с ограниченными возможностями или особыми образовательными потребностями, а также в случаях, когда телефон необходим в образовательных целях или при чрезвычайных ситуациях.
Как отмечает издание, в Южной Корее уровень зависимости от гаджетов один из самых высоких. По опросу правительства 2024 года, около 25% населения страны испытывают серьёзную зависимость от телефонов, среди подростков этот показатель достигает 43%. Более трети школьников признают, что не могут контролировать время, проведённое в соцсетях, что вызывает обеспокоенность родителей и педагогов.
