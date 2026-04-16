В Туркестанской области продолжаются работы по улучшению состояния орошаемых земель, передает BAQ.kz.

Филиал РГП «Казводхоз» провёл промывку почвы в Жетысайском и Мактааральском районах. Всего на эти цели было подано 400 млн кубометров воды. Это позволило обработать 53,6 тыс. гектаров в Жетысайском районе и 41 тыс. гектаров в Мактааральском районе.

Кроме того, в Шардаринском районе ведётся влагозарядка почвы на площади 8,1 тыс. гектаров. Для этого уже подано 262 млн кубометров воды. Эти работы помогают накопить влагу в почве перед посевным сезоном.

Местные аграрии отмечают, что подача воды осуществляется вовремя и в достаточном объёме, и благодарят специалистов «Казводхоза».

Фермер Акжан Сулеймбеков, выращивающий хлопок на 7 гектарах, рассказал, что сейчас увлажняет поля перед посевом. По его словам, стабильная подача воды помогает рассчитывать на хороший урожай в этом году.

В «Казводхозе» пояснили, что промывка почвы началась в декабре прошлого года и уже завершена. Сейчас вода подаётся для полива овощных и бахчевых культур. Специалисты отмечают, что промывка помогает снизить содержание соли в почве, что особенно важно для выращивания хлопка. Влагозарядка же проводится для подготовки почвы к посеву и накопления влаги.