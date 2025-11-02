  • 2 Ноября, 19:39

В Западно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение

В городе Уральск также прогнозируется туман в ночные и утренние часы.

На 3 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

По данным метеорологов, ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается густой туман, который может существенно снизить видимость на дорогах.

В частности, в городе Уральск также прогнозируется туман в ночные и утренние часы.

В связи с этим КазАвтоЖол обращается к водителям с просьбой быть предельно осторожными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Службы дорожного мониторинга региона работают в усиленном режиме и готовы оперативно реагировать на изменения обстановки.

