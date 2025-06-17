В рамках национального проекта "Келешек мектептері" ("Школы будущего") в Западно-Казахстанской области реализуется масштабная программа по обновлению образовательной инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

Так, в Бәйтерекском районе началось строительство двух новых школ. В селе Достық возводится крупное учебное заведение на 1200 мест. Оно будет оборудовано современными предметными кабинетами и создано с учётом всех требований для комфортного и качественного образования.

А в селе Байконыс идёт строительство школы на 300 мест, которая заменит старое, аварийное здание. Новая школа обеспечит безопасность и современные условия для учеников и педагогов.

Ход реализации проектов проинспектировали заместитель акима ЗКО Кайыржан Мендигалиев и руководитель областного управления образования Елдос Сафуллин. Они подчеркнули важность соблюдения сроков и качества при строительстве объектов.

Кроме того, в городе Уральске по улице Жангир хана продолжается строительство ещё одной школы на 600 мест. Её открытие позволит решить проблему трёхсменного обучения и улучшить доступ к качественному образованию для горожан.

Реализация этих проектов даст ощутимый толчок развитию системы образования в регионе, а учащиеся получат доступ к безопасной, современной и комфортной школьной среде.