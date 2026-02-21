В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области суд вынес первый в регионе приговор по делу о незаконном преследовании женщины. Мужчину признали виновным и оштрафовали за систематический сталкинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на портал Мой город.

По данным суда Западно-Казахстанской области, с сентября 2025 года по январь 2026 года подсудимый регулярно преследовал потерпевшую: звонил ей, отправлял сообщения, в том числе с угрозами, приходил к её дому и месту работы, поджидал женщину.

Кульминация произошла 23 января. Согласно материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выследил потерпевшую у магазина. Когда она вышла, он схватил её за руку и повалил на снег. Женщине помогли коллеги, которые вмешались и остановили нападавшего.

В суде подсудимый полностью признал вину. Прокурор просил назначить ему 80 часов общественных работ, при этом потерпевшая оставила вопрос наказания на усмотрение суда.

Суд квалифицировал действия мужчины как незаконное преследование, причинившее значительный вред и нарушившее право женщины на личную безопасность и свободу. В итоге ему назначили штраф в размере 80 месячных расчётных показателей — 346 тысяч тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.