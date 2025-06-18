В Жамбылской области инвалид детства добилась справедливости спустя десятилетия
Борьба за пособие длиной в жизнь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках медиа-проекта "Хроники судебных дел" завершилось дело, ставшее примером отстаивания прав социально уязвимых граждан, передает BAQ.KZ. Суд признал незаконным отказ госоргана в назначении пособия женщине с инвалидностью II группы, потерявшей кормильца.
История началась с трагедии, произошедшей еще в 1979 году, когда семья потеряла единственного кормильца - мужа истца. Его дочь, являющаяся инвалидом с детства, с рождения находилась на полном попечении матери. В 2015 году Байзакский районный суд признал её полностью недееспособной — девушка не может осознавать характер своих действий и самостоятельно ухаживать за собой.
Мать обратилась в Департамент труда и социальной защиты с заявлением о назначении повышенного пособия по потере кормильца. Однако в выплате было отказано - чиновники потребовали дополнительные доказательства того, что дочь находилась на иждивении отца. По сути, мать, посвятившая жизнь уходу за дочерью, оказалась в ситуации, когда ей пришлось доказывать очевидное.
Женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. В ходе разбирательства было установлено, что мать действительно не могла работать и обеспечивать семью из-за постоянного ухода за дочерью. Следовательно, девушка находилась на иждивении отца, что даёт право на получение соответствующего пособия.
Суд удовлетворил иск, обязав госорган признать дочь иждивенкой умершего отца и назначить положенное пособие. Решение суда устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Таким образом, права инвалида детства были восстановлены, а справедливость - восстановлена.
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- Казахстан на перекрёстке гигантов: зачем Си Цзиньпин приехал в Астану и что это меняет
- СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
- Кадры не для слабонервных: школьницу насмерть сбили на "зебре" в Сатпаеве
- Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте