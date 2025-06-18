В рамках медиа-проекта "Хроники судебных дел" завершилось дело, ставшее примером отстаивания прав социально уязвимых граждан, передает BAQ.KZ. Суд признал незаконным отказ госоргана в назначении пособия женщине с инвалидностью II группы, потерявшей кормильца.

История началась с трагедии, произошедшей еще в 1979 году, когда семья потеряла единственного кормильца - мужа истца. Его дочь, являющаяся инвалидом с детства, с рождения находилась на полном попечении матери. В 2015 году Байзакский районный суд признал её полностью недееспособной — девушка не может осознавать характер своих действий и самостоятельно ухаживать за собой.

Мать обратилась в Департамент труда и социальной защиты с заявлением о назначении повышенного пособия по потере кормильца. Однако в выплате было отказано - чиновники потребовали дополнительные доказательства того, что дочь находилась на иждивении отца. По сути, мать, посвятившая жизнь уходу за дочерью, оказалась в ситуации, когда ей пришлось доказывать очевидное.

Женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. В ходе разбирательства было установлено, что мать действительно не могла работать и обеспечивать семью из-за постоянного ухода за дочерью. Следовательно, девушка находилась на иждивении отца, что даёт право на получение соответствующего пособия.

Суд удовлетворил иск, обязав госорган признать дочь иждивенкой умершего отца и назначить положенное пособие. Решение суда устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Таким образом, права инвалида детства были восстановлены, а справедливость - восстановлена.