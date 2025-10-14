В Жамбылской области изъяли 66 кг марихуаны
В Жамбылской области сотрудники полиции предотвратили крупную попытку незаконной перевозки наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. На 583-м километре международной трассы "Западная Европа – Западный Китай" был остановлен автомобиль Audi-100, в салоне которого находились двое мужчин — жители соседних регионов.
Операция проходила в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора – 2025” и была проведена совместно комитетом по противодействию наркопреступности МВД, областным управлением по борьбе с наркопреступностью и патрульной полицией.
Решающую роль в задержании сыграла служебная собака по кличке Барон, которая среагировала на подозрительный запах в автомобиле. В ходе осмотра правоохранители обнаружили 12 мешков с веществом растительного происхождения — три из них находились на заднем сиденье, остальные — в багажнике. Экспертиза подтвердила: это высушенная марихуана общим весом 66 килограммов.
В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК — незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Мужчины водворены в изолятор временного содержания.
Задержание проводилось при координации с областной прокуратурой.
