В Шуском районе Жамбылской области состоялось торжественное открытие современного железнодорожного депо, ставшего одним из крупнейших инвестиционных проектов региона, передает BAQ.KZ. Церемония открытия привлекла внимание высокопрофильных гостей, среди которых аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, а также представители Министерства транспорта РК и АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В своей приветственной речи Ербол Карашукеев подчеркнул, что новый объект является важным шагом в развитии железнодорожной инфраструктуры страны и значительно усилит её транзитный потенциал. "Открытие депо в Шу станет серьёзным импульсом для дальнейшего укрепления транспортной отрасли Казахстана", - отметил он.

Проект реализован в рамках масштабной программы по привлечению инвестиций в регион. В 2025 году планируется запуск 30 новых проектов на сумму 175,2 млрд тенге, что позволит создать более 1000 новых рабочих мест. Общий объём инвестиционного портфеля Жамбылской области на период с 2025 по 2028 годы составляет 3,7 трлн тенге.

Завершение строительства депо стало результатом успешного сотрудничества с французской компанией Alstom, которая инвестировала более 4 млрд тенге в проект. Введённый в эксплуатацию объект позволит создать 100 новых рабочих мест для местных жителей.

Новое депо предназначено для технического обслуживания электровозов серий KZ4 и KZ8, используемых в эксплуатации КТЖ. Оборудованное по международным стандартам, оно способно обслуживать до 120 электровозов в месяц и до 1 500 в год, строго соблюдая требования промышленной и экологической безопасности.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова отметила, что данный проект стал ярким примером успешного стратегического партнёрства между двумя странами. "Этот проект подтверждает высокий уровень доверия и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала она.

На церемонии открытия также присутствовал управляющий директор компании Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе, который поблагодарил казахстанскую сторону за оказанное доверие и выразил готовность продолжать плодотворное сотрудничество.

В завершение мероприятия аким Жамбылской области и почётные гости осмотрели новое предприятие, пожелав его коллективу успешной работы и дальнейших достижений.