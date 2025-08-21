Посмертный донор из Павлодара спас жизни двух пациентов
В листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Городской больнице №1 Павлодара проведена операция по мультиорганному забору органов у 44-летнего жителя Павлодарской области, ставшего посмертным донором, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минзрава РК.
Процедура прошла при координации Республиканского центра трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Благодаря согласию семьи донора и работе врачей Национального научного онкологического центра и фонда "UMC", удалось успешно изъять сердце и почки.
Органы были оперативно доставлены пациентам из Единого республиканского регистра доноров и реципиентов. Для двоих человек пересадка стала шансом на новую жизнь.
Этот случай в Минздраве назвали важным примером развития культуры посмертного донорства и трансплантологии в Казахстане.
По данным на 10 августа 2025 года, в листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента. Из них большинство - нуждающиеся в пересадке почки (3 980 взрослых и детей), 222 человека ждут пересадки печени, 27 - лёгких, 149 - сердца и ещё 6 пациентов - комплекса "сердце-лёгкие".
"Эти цифры наглядно показывают высокую потребность в развитии системы донорства и трансплантации органов в нашей стране", - говорится в сообщении ведомства.
Самое читаемое
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП