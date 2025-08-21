В Городской больнице №1 Павлодара проведена операция по мультиорганному забору органов у 44-летнего жителя Павлодарской области, ставшего посмертным донором, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минзрава РК.

Процедура прошла при координации Республиканского центра трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Благодаря согласию семьи донора и работе врачей Национального научного онкологического центра и фонда "UMC", удалось успешно изъять сердце и почки.

Органы были оперативно доставлены пациентам из Единого республиканского регистра доноров и реципиентов. Для двоих человек пересадка стала шансом на новую жизнь.

Этот случай в Минздраве назвали важным примером развития культуры посмертного донорства и трансплантологии в Казахстане.

По данным на 10 августа 2025 года, в листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента. Из них большинство - нуждающиеся в пересадке почки (3 980 взрослых и детей), 222 человека ждут пересадки печени, 27 - лёгких, 149 - сердца и ещё 6 пациентов - комплекса "сердце-лёгкие".