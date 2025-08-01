В Жамбылской области завершено громкое дело о хищении более 300 миллионов тенге из государственного бюджета, передает BAQ.KZ.

Приговор по уголовному делу был вынесен 23 июля судом Меркенского района: виновными признаны руководители и сотрудники двух коммерческих организаций — ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский"" и ТОО "Жеміс-жидек".

Как установило следствие, в период с 2015 по 2022 год руководители этих компаний, при содействии пяти подчиненных, подделывали документы, касающиеся объёмов реализации саженцев плодовых культур. Они намеренно завышали данные, чтобы незаконно получить государственные субсидии. В результате мошеннической схемы из бюджета было похищено свыше 321 миллиона тенге.

Уголовное дело расследовали специальные прокуроры Жамбылской области. В ходе следствия были собраны неоспоримые доказательства, что позволило предъявить обвинения по статьям УК РК, предусматривающим наказание за мошенничество в особо крупном размере и подделку документов.

Суд приговорил руководителей компаний к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет с запретом занимать государственные и финансовые должности на 10 лет. Их подчинённые, признанные пособниками, получили наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.