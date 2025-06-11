В Жамбылской области раскрыты масштабные схемы интернет-мошенничества: по данным правоохранительных органов, от действий аферистов пострадали более 300 человек, а общий ущерб составил свыше 220 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. За последние месяцы число зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось почти в четыре раза - с 65 до 314, что связано с усилением мер по борьбе с киберпреступностью.

Как сообщили в областной прокуратуре, при координации работы межведомственной группы "Cyberpol" были задержаны 12 человек, которые с 2021 по 2025 годы последовательно обманывали граждан, действуя как единые организованные группы.

Одна из крупнейших афер была организована в Таразе. Женщина вместе с шестью сообщниками в течение трёх лет оформляла онлайн-займы на имена третьих лиц. Преступная деятельность велась из арендованного офиса, замаскированного под микрофинансовую организацию. Таким образом были похищены средства 147 граждан на сумму 101 миллион тенге. Уголовное дело уже передано в суд.

Не менее резонансный случай произошёл в Байзакском районе: супружеская пара через WhatsApp предлагала посуду по привлекательным ценам, якобы с большими скидками. Более 200 человек поверили в "выгодное предложение" и перевели мошенникам свыше 120 миллионов тенге. Сейчас расследование продолжается.

Все подозреваемые задержаны, дела находятся на контроле прокуратуры.