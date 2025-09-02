  • 2 Сентября, 04:58
В Жамбылской области раскрыта преступная схема производства и сбыта спирта

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области совместно с прокуратурой ведёт расследование в отношении руководства ТОО "БМ" и связанных с ним компаний. Руководителей подозревают в создании организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом этилового спирта, передает BAQ.KZ.

Следствие установило, что группа под руководством Султана Махмадова наладила промышленное производство спирта без обязательной лицензии. Для сокрытия деятельности предприятие позиционировалось как производитель биоэтанола и кормовых добавок.

На территории ТОО фактически действовал подпольный спиртзавод, продукция которого поставлялась в нелегальные цеха Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента. Там из спирта изготавливали суррогатный алкоголь, представляющий серьёзную угрозу здоровью потребителей.

Примечательно, что в 2010 году Махмадов уже был осуждён за аналогичные преступления.

В ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято 122 тыс. литров этилового спиртаобщей стоимостью более 280 млн тенге. На производственной базе обнаружены также 18 единиц майнингового оборудования.

Для обеспечения конфискации арестованы 7 автомобилей, используемых в противоправной деятельности.

"Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении АФМ.

