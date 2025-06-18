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В Жамбылской области снесли некачественно построенный водоканал

Сегодня, 17:10
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Министерство водных ресурсов и ирригации Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В Шуском районе Жамбылской области демонтировали участок водоканала, построенный с нарушениями, передает BAQ.KZ

Речь идёт о канале "Огородный 1", реконструкция которого проводится в рамках второй фазы Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем.

Некачественную укладку бетона выявили в ходе выездной проверки, которую провёл вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов по поручению министра Нуржана Нуржигитова.

Подрядной организации было предписано разобрать дефектный участок и выполнить заливку заново. На сегодняшний день демонтаж уже завершён, ведутся восстановительные работы.

"Подрядчику даны чёткие указания: подобные дефекты недопустимы. Все работы должны вестись строго по проекту и в соответствии с нормативами. За повторные нарушения последуют санкции - от штрафов до расторжения контракта", - подчеркнул Ибрайханов.

В дополнение к этому Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" и служба технического надзора получили поручение ежедневно контролировать ход работ на других участках. Сейчас специалисты проводят полный осмотр всей системы каналов, чтобы исключить аналогичные случаи. По итогам проверки будет составлен акт.

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