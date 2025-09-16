В Министерстве просвещения РК прошло экстренное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей в Жамбылской области. Поводом стали трагические случаи с участием несовершеннолетних, произошедшие с начала учебного года, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие заместитель акима региона, представители управления образования, полиции, Центра психологической поддержки, региональный омбудсмен по правам ребенка, а также эксперты Института благополучия детей "Өркен".

По данным Комитета по охране прав детей, в регионе выявлен ряд системных проблем: недостаточное психолого-педагогическое сопровождение, слабая социальная поддержка и недостаток социальных педагогов.

Для комплексного анализа ситуации с 29 сентября в область направят Республиканскую межведомственную мониторинговую группу. По итогам ее работы будет подготовлена "дорожная карта" с конкретными мероприятиями по профилактике и снижению правонарушений среди несовершеннолетних. Дополнительно региону окажут методическую помощь по вопросам психологической безопасности детей.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что ключевая задача - предотвратить повторение трагедий.

"Наша задача – предотвратить трагические случаи в будущем и обеспечить максимальную поддержку каждому ребенку. Сегодня особенно важно объединить усилия государства, школ, родителей и всех ответственных структур ради безопасности детей. Для этого необходимо выстроить эффективные меры профилактики с участием всех заинтересованных сторон. Министерство просвещения окажет Жамбылской области всю необходимую поддержку. Однако реализация принятых мер требует персональной ответственности каждого руководителя на местах", — заявил министр.

По итогам совещания Гани Бейсембаев поручил ускорить открытие Управления по защите прав детей, увеличить штат педагогов-психологов и обеспечить их непрерывную работу, усилить деятельность Центра психологической поддержки, а также органов опеки и попечительства. Кроме того, НАО ННПИБД "Өркен" и АО НЦПК "Өрлеу" поручено организовать обучение для повышения квалификации педагогов региона.