В Жамбылской области загорелся торговый центр

В селе Мерке Жамбылской области произошел пожар в двухэтажном торговом центре. Возгорание началось на кухне одного из кафе, расположенного в здании, после чего огонь распространился на кровлю объекта.

На место происшествия по повышенному рангу были оперативно направлены подразделения МЧС, добровольцы движения «Ауыл құтқарушылары», сотрудники полиции и представители служб жизнеобеспечения.

Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей и добровольцев пожар удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня.

До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.