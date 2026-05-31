В Жамбылской области загорелся торговый центр
В селе Мерке Жамбылской области произошел пожар в двухэтажном торговом центре. Возгорание началось на кухне одного из кафе, расположенного в здании, после чего огонь распространился на кровлю объекта.
На место происшествия по повышенному рангу были оперативно направлены подразделения МЧС, добровольцы движения «Ауыл құтқарушылары», сотрудники полиции и представители служб жизнеобеспечения.
Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей и добровольцев пожар удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня.
До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.
