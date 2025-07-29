Житель Жанаозена получил пять суток административного ареста за то, что в состоянии алкогольного опьянения перекрыл дорогу, выразив таким образом протест против отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе городского суда, инцидент произошёл в ночь на 14 июля в микрорайоне Көктем. Мужчина перегородил проезд за домом №40, объяснив свои действия отсутствием электроснабжения. Его поведение было расценено как мелкое хулиганство — он нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пообещал впредь такого не допускать. Факт правонарушения подтверждается материалами дела и протоколом об административном правонарушении, — говортися в сообщении суда.

Суд признал жителя Жанаозена виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста. Постановление вступило в законную силу.