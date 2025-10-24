В Женеве и Берне прошли концерты в честь Дня Республики Казахстан
Казахстанские артисты выступили за рубежом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В дни 23-24 октября артисты из Кызылординской области выступили в швейцарских городах Женева и Берн в честь Дня Республики и 100-летия Кызылорды как столицы Казахской АССР, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Кызылординской области.
Концерты прошли при поддержке акима области и собрали гостей из числа зарубежных посольств, представителей интеллигенции, казахской диаспоры, студентов и местных жителей.
Мероприятия стали продолжением масштабной программы культурных событий, организованных в родном регионе. Цель концертов — показать миру богатство казахской культуры, национальное искусство и традиции "жырау". В программе приняли участие ансамбли народных инструментов, которые представили шедевры национальной музыки, танцевальный ансамбль "Томирис", айтыскеры и акыны, включая трехкратного обладателя "Алтын домбыра" М. Ниязова и обладателя ордена "Құрмет" У. Медеуову. Зрителям также были представлены звезды казахской эстрады К. Мейрамбек, исполнители традиционной музыки и лауреаты международных конкурсов.
Помимо выступлений, гости концертов могли попробовать национальные казахские блюда и получить подарки в национальном стиле. Публика тепло отозвалась о концертах, благодарив артистов за яркий культурный вечер.
Стоит отметить, что в этом году гастрольный тур казахстанских артистов уже посетил Испанию, Финляндию и Эстонию, демонстрируя мировой аудитории историческое и культурное значение праздника Наурыз.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области