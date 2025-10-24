В дни 23-24 октября артисты из Кызылординской области выступили в швейцарских городах Женева и Берн в честь Дня Республики и 100-летия Кызылорды как столицы Казахской АССР, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Кызылординской области.

Концерты прошли при поддержке акима области и собрали гостей из числа зарубежных посольств, представителей интеллигенции, казахской диаспоры, студентов и местных жителей.

Мероприятия стали продолжением масштабной программы культурных событий, организованных в родном регионе. Цель концертов — показать миру богатство казахской культуры, национальное искусство и традиции "жырау". В программе приняли участие ансамбли народных инструментов, которые представили шедевры национальной музыки, танцевальный ансамбль "Томирис", айтыскеры и акыны, включая трехкратного обладателя "Алтын домбыра" М. Ниязова и обладателя ордена "Құрмет" У. Медеуову. Зрителям также были представлены звезды казахской эстрады К. Мейрамбек, исполнители традиционной музыки и лауреаты международных конкурсов.

Помимо выступлений, гости концертов могли попробовать национальные казахские блюда и получить подарки в национальном стиле. Публика тепло отозвалась о концертах, благодарив артистов за яркий культурный вечер.

Стоит отметить, что в этом году гастрольный тур казахстанских артистов уже посетил Испанию, Финляндию и Эстонию, демонстрируя мировой аудитории историческое и культурное значение праздника Наурыз.