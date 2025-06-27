В Жетысуской области пресечена крупная криминальная схема по нелегальному экспорту цветных металлов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" Министерство внутренних дел продолжает активную борьбу с теневыми схемами, связанными с вывозом стратегического сырья за пределы страны.

Несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов металлического лома, злоумышленники организовали незаконный прием и переработку цветного металла. Компания, не имея разрешительных документов, неоднократно пыталась вывезти сырье за рубеж, используя фиктивные сопроводительные документы с недостоверными сведениями.

Совместно с прокуратурой сотрудники УБОП департамента полиции провели обыски на территории предприятия. В результате были изъяты более 600 тонн переплавленного свинца и свыше 100 тонн алюминиевых заготовок, подготовленных к отправке. Также обнаружен лом цветного металла в больших объёмах. Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория, где проводился предварительный анализ его состава.

На объекте были задержаны иностранные граждане, находившиеся на территории страны нелегально и работавшие без оформления. В отношении них начато производство в соответствии с миграционным законодательством.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются конечные бенефициары схемы, а также все причастные лица. В МВД отмечают, что борьба с незаконным вывозом стратегического сырья будет продолжена, а подобные факты будут пресекаться на корню.