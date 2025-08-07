В Жезказгане открылся центр поддержки детей с аутизмом
Помощь получат до 100 ребят в год.
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В Жезказгане заработал центр, где детям с расстройствами аутистического спектра будут оказывать бесплатную помощь, передает BAQ.KZ. Новый КГУ рассчитан на 100 маленьких подопечных в год и уже укомплектован профессиональной командой — с детьми работают восемь клинических педагогов, прошедших подготовку, сообщили в пресс-службе акимата Ұлытау.
Центр включает шесть специализированных кабинетов: здесь развивают речь, учебные и социальные навыки, помогают осваивать повседневные умения, а также поддерживают родителей. Работают сенсорная и игровая комнаты, кабинет ранней поддержки и другие пространства, организованные по стандартам Минпросвещения РК.
Записаться могут дети, имеющие заключение ПМПК с диагнозами "Нарушение общения и социального взаимодействия" или "Трудности в общении и социальном взаимодействии", отметили в акимате.
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