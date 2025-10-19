Все мы на этой земле – гости! Одни уходят рано, другие – позже. Диас Омаров не дожил до своего 80-летия несколько месяцев, передает BAQ.KZ.

В августе 2020 года его не стало. Причина – ковид! Хотя за две недели до этого мы играли вместе в футбол на стадионе "Динамо". Он, как всегда, забил пару голов в ворота "красных" и вызвал восторг более молодых партнеров. При этом ветеран демонстрировал хитрые дриблинги, умение играть корпусом и главное, хорошо мыслил на поле. А это признак не только опыта, но и таланта спортсмена. Он видит позицию каждого своего партнера. Отдает точный пас и открывается сам. Правильно говорят, с годами теряется физика, но мастерство – остается.

В тот день никто и предположить не мог, что скоро его не станет. Ильясыч был в команде самым старшим. Никогда не хвастался своими прежними заслугами. Его уважали за скромность, мягкий характер и интеллигентность. Я бы назвал его самым скромным человеком среди спортивных журналистов. Хотя за плечами его освещение не только республиканских соревнований, но и международных. В том числе и Олимпийских игр. Диас Ильясович вел репортажи с нескольких главных стартов четырехлетия. Да и до последнего, несмотря на свой преклонный возраст, не чурался черновой работы. Его можно было встретить даже на различных городских состязаниях.

Почему свой выбор сделал в пользу спортивной журналистики? Этот вопрос ему задавали частенько. Однажды, когда мы ехали на очередной ветеранский турнир в Кызыл-Орду, он подробно ответил и на мой такой вопрос.

"Дело в том,- сказал Диас Ильясович, - что я вначале шестидесятых годов был призван в ряды "Кайрата", который защищал честь республики в высшей лиге советского футбола. Кто-то должен был делать командную стенгазету. Поручили мне. А однажды попросили написать в "Советский спорт" отчет с очередного домашнего тура чемпионата страны. Долго мучился, но написал и отправил свое творение в Москву. И на удивление, утром в центральной спортивной газете появилась заметка. На тренировке читали все. Николаю Яковлевичу Глебову, тренеру "Кайрата", особенно понравилось. Ведь несколько строчек было посвящено его высказыванию".

С тех пор Д.Омаров стал нештатным корреспондентом "Советского спорта". После каждого тура передавал в Москву свои отчеты. Это помогло ему при выборе профессии. Еще игроком он знал, что станет журналистом. И этому ремеслу он посвятил всю свою жизнь. В его трудовой книжке есть запись: спортивный обозреватель казахского радио и телевидения. Здесь и стал комментатором, сменив на этом посту известных в республике Петра Деражинского и Владимира Толчинского.

Если вернуться к истокам его детства, то надо отметить, что он из интеллигентной алма-атинской семьи. Отец его Ильяс Омаров в разные годы возглавлял Министерство культуры республики, был секретарем ЦК Компартии Казахстана. Сам он рос, как и все мальчишки, гоняя мяч во дворе. В 1959 году его пригласили в одну из юношеских команд города. Однажды на стадионе "Медик" была встреча с другим коллективом. В стане соперников играл никому еще неизвестный Тимур Сегизбаев. Встреча завершилась со счетом - 2:2. Авторами голов в той игре стали именно Диас Омаров и Тимур Сегизбаев. Позже они встретились в "Кайрате", где вместе начинали играть в высшей лиге советского футбола. И, стали друзьями по жизни. Тот состав главной команды республики оставил приятные впечатления своей игрой. Болельщики с опытом до сих пор вспоминают первых игроков легендарного коллектива. Достаточно вспомнить Леонида Остроушко, который отличался неимоверной работоспособностью, умением закрыть наглухо нападающих соперников. Пушечные удары были у Вадима Степанова. Он отличился однажды, отправив мяч с центра поля в ворота соперников. Исполнял все штрафные удары. Острым нападающим слыл Сергей Квочкин. В высшей лиге он забил 61 гол! Это второй показатель среди футболистов "Кайрата". В составе сборной клубов СССР Сергей Прокопьевич побывал в турне по Латинской Америке и забил гол на знаменитом стадионе "Маракана" самим кудесникам мяча – бразильцам. Под стать им был Сейтжан Байшаков, который отправлял в ворота соперников нужные голы. Его называли "спящим львом" за то, что всю игру мог быть незаметным, а в конце решал исход поединка. Другие называли Сеньку (футбольная кличка) Стрельцовым. В его арсенале были пасы пяткой. И даже несколько раз небезуспешно использовал этот прием при взятии ворот. А Тимур Сегизбаев отличался необычными ударами, неудобными для вратарей. В статистике его голы голкиперам минского "Динамо", спартаковскому киперу Владимиру Лисицыну и другим.

А сам Диас Омаров носил прозвище Омарчик. Так ласково называл его тренер Николай Яковлевич Глебов. Скорее всего, за невысокий рост и не атлетичную фигуру. Глебов использовал своего подопечного в атаке. И футболист оправдывал доверие. На его счету немало забитых голов. Первый свой результативный выстрел он сделал в ворота спартаковцев из Вильнюса. Тогда у соперников на последнем рубеже выступал Ионас Бауже. Позже он играл за московский ЦСКА и защищал ворота сборной СССР. Этот гол принес победу "Кайрату". Не всегда уходил с поля, забив гол. Но старался. Не раз Диас слышал с бровки голос своего тренера. Однажды Николай Яковлевич кричит: "Обмани его. Пусть даже он в сборной играл. Ты сможешь". Речь шла об этом авторитетном защитнике, который уже выступал на международных состязаниях. Диас пытался внять просьбе тренера. Стало получаться. А когда Омаров забивал голы, восторгу Николая Яковлевича не было предела. Как-то "Кайрат" дома проигрывал ереванскому "Спартаку" - 0:2. Во втором тайме усилиями Игоря Свешникова удалось сократить счет до минимума. И вот у ворот гостей подается угловой удар. Глебов, стоя на бровке, кричит: "Используйте домашнюю заготовку". Омаров встал у ближней штанги. На тренировках такой стандарт отрабатывали. Расчет делался на то, что нападающий "Кайрата" был невелик ростом. Защитники соперников не всегда обращали внимание на таких. Анатолий Черемушкин, очень техничный футболист, делает навес мяча именно в эту точку, где стоял Омарчик. У последнего было два выхода: либо бить головой по воротам, либо скидывать "снаряд" на дальнюю штангу. И он выбирает первый. Кивком головы отправляет мяч в ближний угол. И видит, как радуется за воротами известный фотокорреспондент Иосиф Будневич, приговаривая: "Тама, тама…". И тут голеодор почувствовал, как "лавина" аплодисментов спустилась с трибун. Мурашки по коже пошли. Тот матч завершился вничью. Было спасено очко. Николай Яковлевич Глебов долго потом вспоминал этот матч. Он верил в Омарчика, который добротной игрой привлек к себе внимание не только тренеров, но и многочисленных поклонников игры номер один.

…Работоспособность. Эту привычку он с футбольного поля перенес и в повседневный журналистский ритм. Всегда все делал так, чтобы потом не говорили: "Не доработал". На радио и телевидении набрался опыта. Стал мастером пера и микрофона. И новый этап карьеры комментатора Омарова начался, можно сказать с хоккея с мячом и хоккея на траве, когда во весь голос на всесоюзной арене заявили о себе алма-атинские динамовцы. Оба коллектива были на хорошем счету, выигрывали Кубки европейских чемпионов. И перед Олимпиадой 1980 года в Москве встал вопрос: кто будет комментировать хоккей на траве? На учебу в столицу пригласили нескольких спортивных журналистов. Выбор комиссии пал на Диаса Омарова и рижанина Антона Пашубу. Наш земляк вел репортажи по телевидению, а его коллега из Прибалтики – по радио.

Московская Олимпиада стала для него трамплином. Позже он работал еще на нескольких чемпионатах мира, Азиатских играх, вел репортажи с главных стартов четырехлетия. Поэтому его знали многие атлеты, тренеры, обслуживающий персонал. Не только среди них, но и всего населения республики Диас Ильясович Омаров пользовался авторитетом. Потому что в их квартирах и домах частенько слышался бархатный голос их любимого комментатора.

Алим Анапьянов