Четыре человека сгорели заживо в авто на трассе в ЗКО
Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
43Фото: autonews.ru
На трассе "Уральск – Озинки" 17 июля произошла жуткая автокатастрофа, унесшая жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ. Вблизи посёлка Усихино, около 15:00, водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo попытался обогнать КамАЗ, но манёвр обернулся трагедией — машина на полном ходу врезалась в заднюю часть грузовика и вспыхнула, как факел.
Огонь охватил салон за считанные секунды. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, не успев выбраться из охваченной пламенем машины.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.
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