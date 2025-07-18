На трассе "Уральск – Озинки" 17 июля произошла жуткая автокатастрофа, унесшая жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ. Вблизи посёлка Усихино, около 15:00, водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo попытался обогнать КамАЗ, но манёвр обернулся трагедией — машина на полном ходу врезалась в заднюю часть грузовика и вспыхнула, как факел.

Огонь охватил салон за считанные секунды. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, не успев выбраться из охваченной пламенем машины.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.