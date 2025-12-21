  • 21 Декабря, 22:58

В ЗКО ограничили движение на трассе Актобе - Уральск

Проезд закрыт из-за ухудшения погодных условий

Сегодня, 22:20
Фото: pixabay

В Западно-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение грузового и общественного транспорта. Ограничение введено в 20:00, 21 декабря, передает BAQ.KZ

Движение закрыто на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ с 273-го по 393-й километр, между посёлками Жымпиты и Барбастау.

Ориентировочное время открытия дороги - 22 декабря 2025 года в 08:00.

