В Западно-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение грузового и общественного транспорта. Ограничение введено в 20:00, 21 декабря, передает BAQ.KZ.

Движение закрыто на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ с 273-го по 393-й километр, между посёлками Жымпиты и Барбастау.

Ориентировочное время открытия дороги - 22 декабря 2025 года в 08:00.