В ЗКО ограничили движение на трассе Актобе - Уральск
Проезд закрыт из-за ухудшения погодных условий
Сегодня, 22:20
69Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение грузового и общественного транспорта. Ограничение введено в 20:00, 21 декабря, передает BAQ.KZ.
Движение закрыто на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ с 273-го по 393-й километр, между посёлками Жымпиты и Барбастау.
Ориентировочное время открытия дороги - 22 декабря 2025 года в 08:00.
