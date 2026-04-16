В Западно-Казахстанской области раскрыта организованная преступная группа, которая на протяжении длительного времени занималась кражей скота и его последующей легализацией.

Операция проведена в рамках проекта «Қауіпсіз өңір» по инициативе прокуратуры региона. Ведомство координировало работу правоохранительных органов, в том числе через указания и проведение негласных следственных действий.

Следствием установлено, что участники ОПГ выстроили схему сбыта краденого скота через официальные базы данных. Ключевую роль в преступной схеме играли ветеринарные врачи, которые помогали «узаконивать» похищенных животных.

В настоящее время подозреваемые задержаны и находятся под стражей. По данным прокуратуры, они активно сотрудничают со следствием.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные детали досудебного расследования не подлежат разглашению, сообщили в прокуратуре.