В ЗКО госслужащего уволили за премию
Госслужащий уволен за нарушение закона.
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В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области прокуратура выявила факт злоупотребления служебными полномочиями со стороны руководителя районного отдела строительства, передает BAQ.KZ. Несмотря на наличие действующего дисциплинарного взыскания, чиновник самовольно назначил себе премию в размере 766 510 тенге, что противоречит требованиям бюджетного законодательства.
Прокуратура района, выявив нарушение в ходе планового анализа, 17 марта 2025 года направила акт надзора в адрес дисциплинарного совета регионального Департамента Агентства по делам государственной службы. После рассмотрения представления, на основании заключения дисциплинарного совета, акима Жанибекского района принял решение об освобождении руководителя отдела строительства и архитектуры от занимаемой должности.
Чиновник уволен в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона "О государственной службе РК" - за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу. Как уточняет прокуратура, ущерб, причинённый бюджету, возмещён в полном объёме.
Этот случай подчёркивает принципиальность подхода к вопросам этики и ответственности в государственной службе. Прокуратура региона продолжит надзор за соблюдением законности в сфере использования бюджетных средств и пресечением любых попыток их нецелевого расходования.
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