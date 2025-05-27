Вечером 25 мая 2025 года в одном из городских зоопарков произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животными. Примерно в 18:00 один из посетителей нарушил правила безопасности, перелез через ограждение вольера и напал на страуса, передаёт BAQ.KZ.

По свидетельствам очевидцев, мужчина не только ударил птицу ногой, но и намеренно пугал других животных. Инцидент был зафиксирован на видео другим посетителем, и кадры уже распространились в социальных сетях, вызвав волну негодования.

Администрация зоопарка назвала случившееся актом дикости и призвала проявлять уважение к животным:

"Животные — не игрушки. Они чувствуют, боятся, испытывают стресс и боль. Такое поведение недопустимо и должно иметь последствия", — говорится в официальном обращении.

На кадрах видно лицо нарушителя. Руководство зоопарка просит всех, кто может опознать мужчину, связаться с администрацией. При необходимости информация будет передана в правоохранительные органы.

Зоопарк напоминает: переход за ограждение строго запрещён. Такие действия не только опасны для животных, но и могут нанести вред самому нарушителю. Уважение к животным — это базовый признак человечности, подчёркивают сотрудники учреждения.