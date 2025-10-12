Валлетта признана самой красивой столицей мира
Мальтийская столица обошла Париж, Афины и Лиссабон.
Крошечная Валлетта, столица Мальты, признана самой красивой столицей мира по версии журнала Condé Nast Traveller. Город занял первое место в рейтинге Readers’ Choice Awards 2025, опередив такие туристические центры, как Париж, Афины и Лиссабон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
В голосовании приняли участие более 182 тысяч читателей, оценивавших культуру, кухню и гостеприимство. Валлетта набрала 97,33 балла из 100, став не только лучшим направлением Европы, но и главным городом мира для путешественников.
Министр туризма Мальты Ян Борг отметил, что награда отражает "глубокую признательность путешественников к культурному наследию и гостеприимству мальтийцев".
Город площадью меньше одного квадратного километра называют музеем под открытым небом — здесь сохранились барочные дворцы, крепостные стены, старинные церкви и узкие улочки. Основанная рыцарями Мальтийского ордена в XVI веке, Валлетта с 1980 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Столица Мальты известна и благодаря кино: здесь снимались "Гладиатор", "Троя" и первая серия "Игры престолов", где Валлетта послужила прототипом Королевской Гавани.
