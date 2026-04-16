Вандалы снова активны: Около 70 фактов порчи имущества с начала года зафиксировали в Астане

С начала года столичной полицией зарегистрировано порядка 70 случаев порчи имущества, сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Департамент полиции.

По всему городу установлены камеры видеонаблюдения, ведётся мониторинг общественных пространств. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с жителями, в том числе через громкоговорящую связь и дроны, призывая соблюдать порядок и беречь общее имущество.

"Чаще всего порче подвергаются остановочные павильоны, скамейки, урны и рекламные конструкции. Нередки случаи повреждения камер в подъездах жилых домов, а также лифтового оборудования", - говорится в публикации.

Полиция предупреждает: за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством – с возмещением причинённого ущерба, наложением штрафов, а также административным арестом.