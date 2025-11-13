Высшая аудиторская палата Республики Казахстан подвела итоги работы по контролю за исполнением своих предписаний, передает BAQ.KZ со ссылкой на ВАП.

По результатам проверок за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований ВАП к административной ответственности привлечены 18 должностных лиц и 4 государственных органа.

Предписание ВАП — это официальный документ, который выдается после проведения государственного аудита, если выявлены нарушения или недостатки в работе органов власти. В нем указываются конкретные меры, сроки и ответственные лица. Как отмечают в ведомстве, это не просто инструмент наказания, а важный механизм государственного реагирования, направленный на устранение нарушений и предупреждение их повторения в будущем.

По состоянию на 1 октября среди привлечённых к ответственности — заместитель акима области Ұлытау, заместитель акима города Туркестан, заместитель акима Жанааркинского района и исполняющий обязанности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Штрафы и взыскания получили также руководители региональных управлений, заведующие отделами городов и директора департаментов ряда министерств. Кроме того, к административной ответственности привлечены четыре государственных органа: Комитет государственных доходов Министерства финансов, Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и аппарат акима Кызылординской области.

Помимо этого, ВАП инициировала судебные иски в отношении акиматов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района за неисполнение отдельных пунктов предписаний. Эти дела находятся на стадии рассмотрения.