Варшавская конференция: Казахстан представил результаты реформ по обеспечению гендерного равенства
На конференции ОБСЕ в Варшаве рассказали о масштабных преобразованиях страны в сфере гендерного равенства.
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В Казахстане женщины составляют 56% государственных служащих и занимают более половины судейских должностей. О ключевых результатах реформ по обеспечению равных возможностей и защите прав женщин на сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала юрист, эксперт по гендерной политике и правам человека Айгерим Кусайынкызы.
По словам Айгерим Кусайынкызы, Казахстан рассматривает гендерное равенство как неотъемлемый элемент защиты прав человека и фундамент устойчивого развития государства. В стране выстроена прочная нормативно правовая база, а институциональные ориентиры закреплены в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года.
Казахстан выступает участником Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а с 2009 года в стране действуют законодательные гарантии равных прав и возможностей.
Успехи республики находят отражение в международных рейтингах. В исследовании Всемирного банка Women, Business and the Law 2024 Казахстан набрал 75,6 балла из 100 по показателю законодательных условий для экономических возможностей женщин. Кроме того, Центр ОЭСР относит республику к группе стран с низким уровнем дискриминации.
Эксперт подробно осветила вопросы представительства женщин в общественно политической сфере. В партийных списках законодательно зафиксирована 30 % квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, а по итогам последних выборов доля женщин среди депутатов Курултая составила почти 34%.
С целью развития управленческого потенциала в республике реализуются масштабные образовательные проекты. В частности, проект «Томирис» позволил пройти специальную подготовку более чем 1 600 женщинам лидерам, а совместная инициатива со Структурой «ООН женщины» охватила около 600 участниц.
В ходе выступления Кусайынкызы также представила шаги государства по защите прав женщин и детей.
В рамках реформ криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также введена ответственность за сталкинг и принуждение к вступлению в брак. На смену заявительному подходу пришел выявительный порядок реагирования, позволяющий уполномоченным органам оперативно пресекать правонарушения без обязательного первичного обращения пострадавших, а возможность примирения сторон по соответствующим делам была исключена.
Представленные на международной площадке данные наглядно демонстрируют системный прогресс Казахстана в развитии институтов равенства, укреплении правовой защиты и расширении участия женщин в жизни общества.
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