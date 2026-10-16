Ваше лицо - чужое видео: как защититься от дипфейков в Казахстане

Представьте: в социальных сетях появляется видео, на котором вы якобы произносите слова, которых никогда не говорили, просите деньги у знакомых или оказываетесь участником скандала. При этом запись выглядит настолько убедительно, что отличить ее от настоящей практически невозможно. С развитием искусственного интеллекта подобные ситуации становятся серьезным вызовом для защиты личных данных и репутации. Какие права есть у казахстанцев, как добиться удаления поддельного контента и можно ли наказать его создателя – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Юридический консультант ПЮК Adilzanger Алсу Ионова рассказала, какие механизмы защиты предусмотрены казахстанским законодательством, с чего следует начинать пострадавшим и почему даже при наличии правовых инструментов борьба с дипфейками остается непростой задачей.

Как закон защищает от дипфейков

По словам юриста, в Казахстане действуют нормы, направленные на защиту изображения, персональных данных и других прав граждан. В частности, статья 145 Гражданского кодекса РК защищает право человека на собственное изображение.

Закон «Об искусственном интеллекте» предусматривает обязательную маркировку синтетического контента, а законодательство о персональных данных регулирует использование биометрической информации.

Однако ответственность зависит от характера нарушения. Использование чужой внешности для мошенничества, шантажа или распространения незаконного контента может повлечь административные либо уголовно-правовые последствия.

Что делать, если ваше лицо использовали без разрешения

Первое, что советует Алсу Ионова, – сохранить доказательства. Даже если хочется немедленно удалить поддельную запись, сначала необходимо зафиксировать ее распространение.

Нужно сделать скриншоты и видеозапись экрана, сохранить ссылки на публикацию и профиль автора. На материалах желательно зафиксировать дату, время, название аккаунта, количество просмотров и реакций.

Дополнительно юрист рекомендует обратиться к нотариусу для обеспечения доказательств. Это особенно важно, если нарушитель может удалить публикацию.

Дальнейшие действия зависят от ситуации:

В полицию – если дипфейк используется для мошенничества, шантажа, вымогательства или распространения интимных материалов.

– если дипфейк используется для мошенничества, шантажа, вымогательства или распространения интимных материалов. В Министерство культуры и информации РК – при предполагаемых нарушениях требований к распространению синтетического контента. Обращение можно подать через eOtinish.

– при предполагаемых нарушениях требований к распространению синтетического контента. Обращение можно подать через eOtinish. В суд – для защиты нарушенных прав, требования удалить контент и взыскания компенсации морального вреда.

Можно ли наказать автора и получить компенсацию

Как объясняет эксперт, за противоправные действия с использованием дипфейков может наступать административная или уголовная ответственность.

Например, если злоумышленник подделал голос родственника и обманным путем получил деньги, его действия могут квалифицироваться как мошенничество по статье 190 УК РК.

Если публикация нарушает личные неимущественные права человека, пострадавший вправе обратиться за судебной защитой. Статья 951 Гражданского кодекса РК предусматривает возможность компенсации морального вреда.

Но получить компенсацию сложнее, если личность нарушителя неизвестна. Поэтому важно не только подтвердить существование дипфейка, но и установить причастного к его распространению человека.

Параллельно пострадавший может направить жалобу администрации TikTok, Instagram, Telegram или YouTube с требованием удалить поддельный материал.

Как доказать, что видео ненастоящее

Если достоверность записи вызывает споры, может потребоваться судебная экспертиза.

По словам Алсу Ионовой, специалисты исследуют цифровые следы обработки, возможные признаки генерации нейросетью, особенности мимики и звука.

В зависимости от обстоятельств может назначаться компьютерно-техническая или другая соответствующая экспертиза. В качестве дополнительных доказательств могут использоваться оригинальные фотографии, видеозаписи и их метаданные.

Почему бороться с дипфейками по-прежнему сложно

Несмотря на законодательные механизмы защиты, юрист выделяет три основные проблемы.

Первая – анонимность. Если видео распространяется через поддельные аккаунты, Telegram-боты или с использованием VPN, установить его создателя бывает крайне трудно.

Вторая – скорость распространения. Пока пострадавший обращается в полицию или суд, запись может набрать тысячи просмотров и появиться на других площадках.

Третья – зарубежные сервисы. Когда контент создан или размещен за пределами Казахстана, привлечение нарушителя к ответственности осложняется необходимостью международного взаимодействия.

Таким образом, даже при наличии правовых инструментов главным препятствием остается время. Поддельное видео может распространиться за несколько часов, тогда как установление нарушителя и удаление всех копий требуют значительно больше усилий. Поэтому своевременная фиксация доказательств становится одним из самых важных шагов в защите своих прав.