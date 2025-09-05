Вашингтон подал в суд на администрацию Трампа за "незаконное использование" Нацгвардии
Действия администрации Трампа противоречат закону о Поссе комитатус.
Власти Вашингтона подали иск против президента США Дональда Трампа и военного руководства, оспаривая переброску подразделений Национальной гвардии в столицу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.
В иске, поданном генеральным прокурором округа Колумбия Брайаном Швальбом, отмечается, что "Трамп грубо нарушил один из фундаментальных принципов американской демократии — запрет на использование армии в целях внутреннего правопорядка".
"Основанием для подачи иска стало недавнее решение федерального судьи в Калифорнии, который признал, что действия администрации Трампа противоречат закону о Поссе комитатус, запрещающему применение военных в правоохранительных операциях на территории США", - пишет издание.
Брайан Швальб, представляющий интересы Вашингтона в судах, подчеркнул, что привлечение военных угрожает безопасности горожан. Его офис занимается представлением округа в судебных процессах, а также расследует некоторые уголовные дела, включая правонарушения несовершеннолетних.
При этом большинство уголовных дел в столице остаются в ведении прокуратуры округа Колумбия.
